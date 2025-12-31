L' eterna attesa per l' acquario sta per finire affidato il progetto di ristrutturazione

Da messinatoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina ha affidato il progetto di ristrutturazione dell’Acquario Comunale, segnando un passo importante verso il completamento dell’intervento. L’obiettivo è restituire alla città un’area rinnovata e funzionale, rispettando tempi e normative. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio locale e migliorare l’esperienza dei visitatori, contribuendo alla riqualificazione di un punto di interesse storico e culturale.

Il Comune di Messina ha affidato il servizio di progettazione per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Acquario Comunale, con l’obiettivo di portare a termine la lunga e attesa opera di recupero.L’assessore all’Arredo urbano Massimiliano Minutoli ha espresso grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

l eterna attesa per l acquario sta per finire affidato il progetto di ristrutturazione

© Messinatoday.it - L'eterna attesa per l'acquario sta per finire, affidato il progetto di ristrutturazione

Leggi anche: L'attesa sta per finire, ecco il primo traghetto della Regione: tutto pronto per il varo ai Cantieri navali

Leggi anche: Scrubs, l'attesa dei fan sta per finire: svelata la data del debutto della serie reboot

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.