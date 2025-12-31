L' eterna attesa per l' acquario sta per finire affidato il progetto di ristrutturazione
Il Comune di Messina ha affidato il progetto di ristrutturazione dell’Acquario Comunale, segnando un passo importante verso il completamento dell’intervento. L’obiettivo è restituire alla città un’area rinnovata e funzionale, rispettando tempi e normative. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio locale e migliorare l’esperienza dei visitatori, contribuendo alla riqualificazione di un punto di interesse storico e culturale.
Il Comune di Messina ha affidato il servizio di progettazione per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Acquario Comunale, con l’obiettivo di portare a termine la lunga e attesa opera di recupero.L’assessore all’Arredo urbano Massimiliano Minutoli ha espresso grande soddisfazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: L'attesa sta per finire, ecco il primo traghetto della Regione: tutto pronto per il varo ai Cantieri navali
Leggi anche: Scrubs, l'attesa dei fan sta per finire: svelata la data del debutto della serie reboot
C’è un pane che diventa casa, un ventre che accoglie la vita. Tra le sue briciole nasce la Speranza, piccola, fragile, eterna. Il pane nutre il corpo, l’attesa nutre l’anima. E nel silenzio di una notte santa l’Amore sceglie la semplicità per farsi vicino a tutti. Che que - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.