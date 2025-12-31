L' eterna attesa per l' acquario sta per finire affidato il progetto di ristrutturazione

Il Comune di Messina ha affidato il progetto di ristrutturazione dell’Acquario Comunale, segnando un passo importante verso il completamento dell’intervento. L’obiettivo è restituire alla città un’area rinnovata e funzionale, rispettando tempi e normative. Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per valorizzare il patrimonio locale e migliorare l’esperienza dei visitatori, contribuendo alla riqualificazione di un punto di interesse storico e culturale.

