L’estate incredibile La sindaca si dimette Arriva il commissario E scoppia il caso Cocci

L'estate politica si apre con le dimissioni della sindaca e l'arrivo di un commissario straordinario. Tra accuse di corruzione, intercettazioni e tensioni interne, emergono nuovi elementi sul caso Cocci, coinvolgendo anche aspetti di massoneria e ricatti. Un periodo di grande instabilità che richiede attenzione e analisi accurata degli sviluppi in corso.

Politica in ginocchio, accuse di corruzione, intercettazioni telefoniche per centinaia di pagine. E ancora massoneria in prima pagina ma anche ricatti. Prima il terremoto in Comune con le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti ad un anno dal trionfo elettorale e la profonda crisi del partitone dem, poi, appena ripreso fiato uno tsumani in Fratelli d’Italia pronto a fare gol a porta vuota e invece costretto ad azzerare le candidature per le elezioni regionali e a cambiare copione al capezzale del centrodestra. "Sembra un romanzo di Dan Brown, è Prato ". Ha titolato anche così, nell’estate incredibile della nostra città, chi veniva da fuori ad annusare cosa stava accadendo nella città più laboratorio d’Italia per la convivenza e più abbandonata del Belpaese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’estate incredibile. La sindaca si dimette. Arriva il commissario. E scoppia il caso Cocci Leggi anche: Il garante per la Privacy ha deciso dopo il caso Report: “Il collegio non si dimette” Leggi anche: "Parapetti pericolosi sul canale di Reno": scoppia il caso, arriva l’interrogazione Ue Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’estate incredibile. La sindaca si dimette. Arriva il commissario. E scoppia il caso Cocci - Sammartino si insedia, la crisi dei partiti (Pd e FdI), la città sotto choc. lanazione.it

@nostalgia90_official #live BAGNARA CALABRA Che serata incredibile, anche stasera sembrava estate… Il Calore della provincia di #reggiocalabria - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.