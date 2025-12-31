L'eredità Agnelli e il mistero dei quadri di Monet Picasso e De Chirico | copie al posto degli originali
L’eredità Agnelli ha svelato un dettaglio inaspettato: tra i beni contesi, si trovano 35 quadri di artisti come Monet, Picasso e De Chirico, di cui si sospetta siano copie. Questa scoperta solleva interrogativi sulla provenienza e l’autenticità delle opere, evidenziando come questioni patrimoniali possano nascondere misteri meno evidenti. Un approfondimento sulle implicazioni di questa vicenda e sul valore reale delle opere d’arte coinvolte.
Dalla contesa per l'eredità tra Margherita Agnelli e i figli Elkann è emerso che all'appello mancano 35 quadri di inestimabile valore. Alcuni sostitutivi con copie: la Procura teme siano finiti all'estero e indaga per esportazione illecita di opere d’arte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
