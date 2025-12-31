Leone porta la Chiesa verso l’unità nella verità

Il 2025 ha segnato un momento di svolta per la Chiesa, con la morte di Francesco e l’elezione di Leone XIV. Questi eventi hanno rappresentato un punto di riflessione e di rinnovamento, orientando l’istituzione verso un percorso di unità nella verità. In questa occasione, è importante considerare come tali cambiamenti influenzino il cammino spirituale e la coesione della comunità cattolica.

Questo 31 dicembre, per la Chiesa, non è solo la fine del 2025. Con la morte di Francesco, il 21 aprile, e l'elezione di Leone XIV, l'8 maggio, si è verificata anche una svolta che segna un cambiamento d'epoca. La Treccani indica proprio Leone XIV come "Personaggio dell'anno 2025". Curiosamente lo ha scelto per quegli aspetti che, fin dall'inizio, lo hanno differenziato dal predecessore, ovvero «lo stile di governo parsimonioso di presenza e parole» e la volontà di distogliere da sé i riflettori per «riportare al centro della vita ecclesiale valori fondanti della cristianità come sobrietà, misura e ascolto».

