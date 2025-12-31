Emmanuel Tjeknavorian, giovane direttore musicale di origine armena, guida con passione la Sinfonica di Milano. Con i suoi 30 anni, ha già conquistato il pubblico milanese, che si dimostra entusiasta per il suo stile e la sua interpretazione. Conosciuto come “Tjek”, rappresenta una nuova generazione di musicisti che portano freschezza e competenza nel panorama culturale della città.

Tutti pazzi per il “Tjek”. Alias Emmanuel Tjeknavorian, 30 anni, austriaco di discendenza armena (anche Karajan aveva lombi lontani, per la precisione macedoni, si chiamavano Karajannis, era il melting pot della Kakania), dal 2014 direttore musicale della Sinfonica di Milano, l’ex Verdi. E ormai amatissimo: ogni apparizione, un’epifania, Auditorium di corso San Gottardo sold out, battimenti di mani e di piedi. Se n’è accorto perfino il Corrierone che lo ha messo in concorso come milanese dell’anno. Lunedì, il Tjek ha diretto la Nona di Beethoven, consueto concerto delle Feste della Sinfonica e, rispetto a quella dell’anno scorso, l’ha ulteriormente affinata (e non parliamo del suo pacatissimo predecessore, quando sembrava sempre la Nonna di Beethoven). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

