L’élite riconosce nel comfort il vero lusso, dando origine a una nuova tendenza chiamata lazy luxury. Questa filosofia privilegia eleganza sobria e benessere, spostando l’attenzione da ostentazione a praticità. L’invito, scritto a mano su carta profumata di verbena, riflette un approccio raffinato e discreto. Un esempio di come il gusto per il comfort possa diventare un elemento distintivo della moda contemporanea, senza eccessi o euforie.

L’invito diceva “ Chic Attire ”: calligrafia a mano, carta che odorava di verbena e privilegio. Ci arrivo con l’umiltà di chi ha stirato lo smoking alle sei del pomeriggio e ci ha parlato come a un bonsai che alle tue cure preferisce l’eutanasia. Suono. Mi apre una signora in pigiama di seta color sorbetto alla pera, vestaglia annodata con l’aria di chi firma acquisitions prima del caffè e ciabattine con monogramma così flessibili da far sembrare i tendini di Roberto Bolle dei legacci da pacchi. Sul suo viso un trucco apparentemente trascurato: un filo di eyeliner leggermente sbavato all’angolo dell’occhio, stile sono-andata-a-dormire-e-ho-dimenticato-di-struccarmi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’élite ha deciso che il comfort è il vero lusso: il lazy luxury diventa la nuova frontiera della moda

Leggi anche: Ora che la moda luxury ha lanciato il porta-smartphone, che sostituisce la borsa, scommettiamo che lo vorrete tutti?

Leggi anche: Hyundai IONIQ 9: la nuova frontiera del comfort elettrico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

REI TV. . Una giovane coppia catanese è stata coinvolta in una lite prima della partenza di un aereo da Roma a New York. L'uomo è finito in ospedale per un colpo alla testa che sarebbe stato sferrato con in mano una borraccia metallica - facebook.com facebook