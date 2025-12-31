Lele Orali a CRC | Orgoglioso di essere qui poi sulla Supercoppa Lazio e Scudetto

Lele Oriali, responsabile della gestione della prima squadra del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC, commentando il progresso della squadra e i traguardi raggiunti. Con parole di soddisfazione, ha espresso orgoglio per il percorso intrapreso, analizzando le sfide affrontate e le prospettive future, tra cui la Supercoppa, la Lazio e la corsa allo Scudetto. Le sue parole offrono un quadro chiaro e sobrio dello stato attuale del club napoletano.

