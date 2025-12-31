Legge di Bilancio il pacchetto cultura | riduzione per il Fondo Cinema e nuovi finanziamenti I dettagli

La Legge di Bilancio 2024 introduce novità nel settore culturale, con una riduzione delle risorse dedicate al Fondo Cinema e l'assegnazione di nuovi finanziamenti. Sono previste inoltre misure di welfare per i lavoratori dello spettacolo e risorse dedicate a fondazioni e premi nazionali. Questi cambiamenti mirano a riorganizzare il sostegno pubblico alle attività culturali e cinematografiche in Italia.

La nuova Legge di Bilancio ridisegna le dotazioni finanziarie per il settore culturale, intervenendo con modifiche strutturali al Fondo Cinema e introducendo nuove disposizioni in materia di welfare per i lavoratori dello spettacolo, oltre a stanziare risorse specifiche per fondazioni e premi nazionali. Cinema: riduzioni dal 2026 e gestione delle risorse Il testo della manovra .

