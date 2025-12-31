Legge di Bilancio | approvato un fondo da 500 mila euro per il 2026 e 1 milione per il 2027
La Legge di Bilancio 2026-2027 prevede uno stanziamento di 500 mila euro per il 2026 e 1 milione per il 2027, finalizzato alla transizione verso sistemi di allevamento senza gabbie. I fondi sono stati approvati nel contesto delle misure per promuovere metodi di produzione più etici, dopo il crescente impegno delle organizzazioni animaliste internazionali come
Stanziati i finanziamenti nella Manovra per la transizione a sistemi di allevamento senza gabbie, dopo anni di pressione da parte delle organizzazioni animaliste che si sono riunite sotto il nome di "End the Cage Age" a livello internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
