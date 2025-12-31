Legge di Bilancio 2026 pubblicata in Gazzetta Ufficiale è legge dal 1° gennaio

La Legge di Bilancio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, dopo l’approvazione definitiva, entra in vigore dal 1° gennaio 2026. La normativa definisce le misure finanziarie e di spesa per il nuovo anno, contribuendo a delineare il quadro economico e fiscale del Paese. Analizzare le sue disposizioni è importante per comprendere gli impatti a livello individuale e collettivo.

La Legge di Bilancio 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati e diventa pienamente operativa dal 1° gennaio 2026. Con la pubblicazione si conclude l'iter formale della manovra finanziaria e si apre la fase applicativa delle nuove misure che incidono su famiglie, imprese e contribuenti. Contestualmente è stato pubblicato anche il decreto sulla sicurezza sul lavoro, già entrato in vigore, mentre resta in attesa di promulgazione e pubblicazione il decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 dicembre.

