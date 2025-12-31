Legge di Bilancio 2026 l’analisi del Forum Famiglie | bene le novità su scuola e ISEE ma servono interventi strutturali
La Legge di Bilancio 2026 evidenzia, secondo il Forum Famiglie, alcune innovazioni positive in ambito scolastico e sul nuovo ISEE. Tuttavia, viene sottolineata l’assenza di interventi strutturali, in particolare sul taglio Irpef per i figli, che avrebbe potuto rappresentare un passo importante per il sostegno alle famiglie. Un’analisi che invita ad approfondire le future strategie di supporto familiare e sociale.
Il Forum Famiglie valuta positivamente le novità su scuola e nuovo ISEE nella Manovra 2026, pur segnalando l'occasione persa sul taglio Irpef legato ai figli. Bordignon definisce le misure un primo passo, ribadendo però l'urgenza di politiche strutturali per sostenere realmente natalità e potere d'acquisto.
