Legge di Bilancio 2026 l’analisi del Forum Famiglie | bene le novità su scuola e ISEE ma servono interventi strutturali

La Legge di Bilancio 2026 evidenzia, secondo il Forum Famiglie, alcune innovazioni positive in ambito scolastico e sul nuovo ISEE. Tuttavia, viene sottolineata l’assenza di interventi strutturali, in particolare sul taglio Irpef per i figli, che avrebbe potuto rappresentare un passo importante per il sostegno alle famiglie. Un’analisi che invita ad approfondire le future strategie di supporto familiare e sociale.

Legge di Bilancio 2026 approvata: tutte le novità su casa, edilizia e fisco - Manovra 2026 tra conferme e tagli: bonus edilizi ridimensionati, prima casa esclusa dall’ISEE, stretta sugli affitti brevi e nuovi incentivi per imprese e investimenti. edilizia.com

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026? Tutte le novità e il testo definitivo - La Legge di Bilancio è stata approvata dal Parlamento e sarà pubblicata entro domani in Gazzetta Ufficiale. msn.com

Più che una legge di bilancio, la certificazione del tradimento di ogni singola parola data. - facebook.com facebook

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. Proseguiamo nel x.com

