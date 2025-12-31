Lecco oltre 11 chili di droga tolti dalla strada nel 2025 | 52 arresti e quasi 30mila identificazioni
Nel 2025, a Lecco, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 11 chili di droga, arrestato 52 persone e identificato quasi 30.000 individui. Questo bilancio riflette l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza della comunità locale, come evidenziato dalla Questura nel rapporto annuale.
Oltre 11 chilogrammi di droga sequestrata, 52 arresti e quasi 30mila persone identificate. Sono i numeri del lavoro della Polizia di stato a Lecco nel 2025, presentati dalla Questura nel consuntivo annuale. Un anno di intenso impegno sul territorio, tra contrasto allo spaccio, controlli capillari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Milano, blitz antidroga: sette arresti e un maxi sequestro di stupefacenti. Cinquanta chili di droga tolti dal mercato
Leggi anche: Bollate, oltre 700 chili di droga nel box, 33enne arrestato dalla Polizia – VIDEO
11 mila pastelli colorati per un presepe zero sprechi.
Lecco, oltre 11 chili di droga tolti dalla strada nel 2025: 52 arresti e quasi 30mila identificazioni - Il bilancio della Questura: sequestrati 3 chili di cocaina e 8 di hashish. leccotoday.it
Plastic Free. Nel 2025 oltre 57 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi in Lombardia https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/plastic-free-nel-2025-oltre-57-tonnellate-di-plastica-e-rifiuti-rimossi-in-lombardia/ - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.