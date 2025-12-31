Lecco oltre 11 chili di droga tolti dalla strada nel 2025 | 52 arresti e quasi 30mila identificazioni

Nel 2025, a Lecco, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 11 chili di droga, arrestato 52 persone e identificato quasi 30.000 individui. Questo bilancio riflette l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza della comunità locale, come evidenziato dalla Questura nel rapporto annuale.

