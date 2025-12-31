Lecce-Roma | trasferta allo stadio Via del mare vietata ai residenti nel Lazio

La prefettura di Lecce ha disposto il divieto di trasferta allo stadio Via del Mare per i tifosi dell'As Roma residenti nel Lazio. La decisione, presa su richiesta del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, mira a garantire l'ordine pubblico durante l'incontro. La misura riguarda esclusivamente i residenti nel Lazio, per assicurare un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti.

Trasferta vietata a Lecce per i tifosi dell'As Roma residenti nel Lazio. Lo ha deciso le prefettura salentina dopo la richiesta del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Alla base del divieto i rapporti tesi fra le due tifoserie, sfociate lo scoro 29 marzo in alcuni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

