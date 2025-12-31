Lecce Corvino guarda in Portogallo | sfida al Benfica per Sidny Cabral
Il Lecce si prepara a una nuova sfida di mercato, con Pantaleo Corvino che monitora da vicino il Portogallo. L’obiettivo è rafforzare la rosa con l’eventuale arrivo di Sidny Cabral, in vista delle prossime partite. La trattativa, ancora in fase preliminare, si svolge in modo discreto, come consueto per le operazioni condotte dal direttore sportivo giallorosso.
Il mercato invernale del Lecce prende forma lontano dai riflettori, come spesso accade quando a muovere i fili è Pantaleo Corvino. L’ultimo nome finito sul taccuino del dirigente giallorosso porta in Portogallo e apre a una concorrenza tutt’altro che banale: quella del Benfica. Il profilo monitorato è Sidny Cabral, terzino destro classe 2002, nato nei Paesi Bassi ma nazionale di Capo Verde, oggi punto fermo dell’ Estrela Amadora. Numeri che attirano attenzioni. Cabral non è un semplice prospetto. In questa stagione ha già messo insieme cinque gol e tre assist in quindici presenze di campionato, numeri insoliti per un esterno difensivo e sufficienti a far drizzare le antenne a più di un club. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Lecce su Sidny Cabral, nazionale di Capo Verde in forza all'Estrela Amadora; Mourinho prova a infastidire Corvino: anche il Benfica punta Cabral, obiettivo del Lecce.
