Lecce Corvino guarda in Portogallo | sfida al Benfica per Sidny Cabral
Il Lecce sta valutando un possibile trasferimento in Portogallo per Sidny Cabral, con l’interesse concentrato sul Benfica. La trattativa, condotta discretamente dal direttore sportivo Pantaleo Corvino, si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato invernali del club, che si svolgono con attenzione e senza clamore, puntando a rafforzare la rosa con scelte mirate e strategiche.
Il mercato invernale del Lecce prende forma lontano dai riflettori, come spesso accade quando a muovere i fili è Pantaleo Corvino. L’ultimo nome finito sul taccuino del dirigente giallorosso porta in Portogallo e apre a una concorrenza tutt’altro che banale: quella del Benfica. Il profilo monitorato è Sidny Cabral, terzino destro classe 2002, nato nei Paesi Bassi ma nazionale di Capo Verde, oggi punto fermo dell’ Estrela Amadora. Numeri che attirano attenzioni. Cabral non è un semplice prospetto. In questa stagione ha già messo insieme cinque gol e tre assist in quindici presenze di campionato, numeri insoliti per un esterno difensivo e sufficienti a far drizzare le antenne a più di un club. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche: Lecce, Corvino guarda in Portogallo: sfida al Benfica per Sidny Cabral
Leggi anche: Lecce, idea Cabral per la fascia: sfida aperta al Benfica
Lecce su Sidny Cabral, nazionale di Capo Verde in forza all'Estrela Amadora; Lecce Corvino guarda in Portogallo | sfida al Benfica per Sidny Cabral; Lecce-Roma, trasferta vietata ai tifosi del Lazio; Roma, Hermoso leader in difesa: piano per la pubalgia.
Via Kouassi e dentro un nuovo vice-Veiga? Il Lecce torna a guardare in Portogallo - Pur avendo Eusebio Di Francesco doppioni praticamente in ogni ruolo, ci sono zone del campo in cui certamente si sono palesate delle mancanze più che in altre. calciolecce.it
Quanto vale Tiago Gabriel, l'ultimo gioiello del Lecce che piace alle big - Ennesima intuizione di Corvino, l'ha pescato in Portogallo e ora è già nella lista dei top club italiani ... msn.com
Corvino farà 500 partite con il Lecce in un giorno speciale - Il responsabile dell'area tecnica del club giallorosso Pantaleo Corvino raggiungerà un altro storico risultato ... calciolecce.it
Anche Padovano su #Sky attacca Pantaleo #Corvino sugli stranieri in #Primavera. #Lecce sempre più bersaglio delle critiche in prospettiva #Nazionale Azzurra. Leggi di più https://shorturl.at/XKFUb - facebook.com facebook
Calciomercato Lecce, Tiago Gabriel il nuovo gioiello scoperto da Pantaleo Corvino! Il difensore classe 2004 incanta in Serie A e attira gli interessi delle big: fissato il prezzo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.