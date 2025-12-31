Lecce Corvino guarda in Portogallo | sfida al Benfica per Sidny Cabral

Il Lecce sta valutando un possibile trasferimento in Portogallo per Sidny Cabral, con l’interesse concentrato sul Benfica. La trattativa, condotta discretamente dal direttore sportivo Pantaleo Corvino, si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato invernali del club, che si svolgono con attenzione e senza clamore, puntando a rafforzare la rosa con scelte mirate e strategiche.

Il mercato invernale del Lecce prende forma lontano dai riflettori, come spesso accade quando a muovere i fili è Pantaleo Corvino. L’ultimo nome finito sul taccuino del dirigente giallorosso porta in Portogallo e apre a una concorrenza tutt’altro che banale: quella del Benfica. Il profilo monitorato è Sidny Cabral, terzino destro classe 2002, nato nei Paesi Bassi ma nazionale di Capo Verde, oggi punto fermo dell’ Estrela Amadora. Numeri che attirano attenzioni. Cabral non è un semplice prospetto. In questa stagione ha già messo insieme cinque gol e tre assist in quindici presenze di campionato, numeri insoliti per un esterno difensivo e sufficienti a far drizzare le antenne a più di un club. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

