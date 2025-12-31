Leali Juventus pesante indiscrezione sul portiere | Non ha convinto in questi mesi il Genoa a gennaio può partire Le ultimissime

Si parla di un possibile ritorno di Leali alla Juventus, in vista di una possibile cessione di Perin. Secondo alcune indiscrezioni, il portiere non avrebbe convinto al Genoa e potrebbe essere in partenza a gennaio. La società bianconera valuta eventuali soluzioni per il ruolo di vice, considerando anche questa opzione tra le possibilità future. Restano da seguire gli sviluppi sulle prossime decisioni di mercato.

Leali Juventus, possibile ritorno di fiamma: il portiere in uscita dal Genoa è un'idea concreta per il ruolo di vice se dovesse partire Perin. Il valzer dei portieri rischia di diventare uno dei temi più caldi e imprevedibili del calciomercato di gennaio, con un asse di mercato rovente che collega direttamente Genova e Torino. Al centro delle ultime pesanti indiscrezioni c'è il futuro incerto di Nicola Leali. L'estremo difensore, attualmente in forza al Genoa, sembra aver esaurito il suo credito in Liguria: come riportato da Sport Mediaset le prestazioni offerte in questi mesi non hanno convinto appieno la dirigenza e lo staff tecnico rossoblù, portando alla decisione di valutare seriamente una sua cessione immediata.

