Le vie di Monza che torneranno a illuminarsi

31 dic 2025

Le strade di Monza stanno riacquistando luce con lavori in corso per il ripristino dell'illuminazione pubblica. Operai sono impegnati in queste ultime settimane del 2025, assicurando un ambiente più sicuro e accogliente per cittadini e visitatori. Questo intervento fa parte di un programma di manutenzione volto a migliorare la qualità delle vie della città, garantendo un servizio essenziale per la mobilità e la sicurezza urbana.

Operai al lavoro per sistemare l'illuminazione pubblica di Monza, anche in questi ultimi giorni del 2025. I tecnici di Acinque Tecnologie, in accordo con il Comune di Monza, continuano l’attività di dismissione e sostituzione già avviata di diversi quadri elettrici obsoleti con altri di nuova. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: A Monza i nuovi impianti di illuminazione: le vie interessate (dove potrebbe saltare momentaneamente la luce)

