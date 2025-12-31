Le vie di Monza che torneranno a illuminarsi

Le strade di Monza stanno riacquistando luce con lavori in corso per il ripristino dell'illuminazione pubblica. Operai sono impegnati in queste ultime settimane del 2025, assicurando un ambiente più sicuro e accogliente per cittadini e visitatori. Questo intervento fa parte di un programma di manutenzione volto a migliorare la qualità delle vie della città, garantendo un servizio essenziale per la mobilità e la sicurezza urbana.

#Sambenedettese, è già addio con Kevin #Martins: tornerà al #Monza Ci aveva puntato tanto in estate la Sambenedettese su Kevin Martins, l'ala e figlio d'arte dell'ex Inter e Newcastle Obafemi Martins. Qualche presenza in massima serie lo scorso anno, ades - facebook.com facebook

Kevin #Martins lascia la #Sambenedettese: il figlio di Oba Oba Martins tornerà al #Monza per poi essere girato di nuovo altrove in prestito. #calciomercato x.com

