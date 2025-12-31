Le vie di Monza che torneranno a illuminarsi
Le strade di Monza stanno riacquistando luce con lavori in corso per il ripristino dell'illuminazione pubblica. Operai sono impegnati in queste ultime settimane del 2025, assicurando un ambiente più sicuro e accogliente per cittadini e visitatori. Questo intervento fa parte di un programma di manutenzione volto a migliorare la qualità delle vie della città, garantendo un servizio essenziale per la mobilità e la sicurezza urbana.
Operai al lavoro per sistemare l'illuminazione pubblica di Monza, anche in questi ultimi giorni del 2025. I tecnici di Acinque Tecnologie, in accordo con il Comune di Monza, continuano l’attività di dismissione e sostituzione già avviata di diversi quadri elettrici obsoleti con altri di nuova. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: A Monza i nuovi impianti di illuminazione: le vie interessate (dove potrebbe saltare momentaneamente la luce)
Leggi anche: A Monza i nuovi impianti di illuminazione: le vie interessate (dove potrebbe saltare momentaneamente la luce)
Le vie di Monza che torneranno a illuminarsi.
Le vie di Monza che torneranno a illuminarsi - Operai al lavoro per sistemare l'illuminazione pubblica di Monza, anche in questi ultimi giorni del 2025. monzatoday.it
#Sambenedettese, è già addio con Kevin #Martins: tornerà al #Monza Ci aveva puntato tanto in estate la Sambenedettese su Kevin Martins, l'ala e figlio d'arte dell'ex Inter e Newcastle Obafemi Martins. Qualche presenza in massima serie lo scorso anno, ades - facebook.com facebook
Kevin #Martins lascia la #Sambenedettese: il figlio di Oba Oba Martins tornerà al #Monza per poi essere girato di nuovo altrove in prestito. #calciomercato x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.