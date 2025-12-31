Le ultime ore di Aurora Livoli | le indagini su cos' ha fatto a Milano la 19enne scappata di casa due mesi fa

Le autorità stanno esaminando le ultime ore di Aurora Livoli, la 19enne scomparsa da due mesi a Milano. Le indagini sono orientate a chiarire le circostanze del suo decesso, con la procura che ha aperto un fascicolo per omicidio. Sono in corso verifiche, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrano Aurora insieme a una persona ancora ricercata, poco prima del ritrovamento del suo corpo.

La procura indaga per omicidio Caccia all'uomo ripreso con lei dalle telecamere di sorveglianza poco prima del ritrovamento del corpo.

Aurora Livoli trovata morta a Milano, l’uomo che la seguiva sul marciapiede e i segni sul corpo: cosa è successo in quel cortile. L’ultima telefonata con i genitori e le ... - La 19enne si era già allontanata altre volte da casa, in provincia di Latina. open.online

Aurora, la fuga da Latina verso la morte a Milano. Gli inquirenti: «Scappava spesso, ogni mese» - Poco dietro, un ragazzo alto e magro con una felpa in pile bianca, ripreso dalla stessa telecamera. ilmattino.it

Si lavora per riscostruire le ultime ore di Aurora Livoli, morta in via Paruta: oggi l’autopsia milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

