Le sperimentazioni del Coro Cai Arrivano i contributi del Ministero

Il Coro Cai ha avviato due sperimentazioni innovative nel campo musicale, riconosciute dal Ministero della Cultura. Entrambe le iniziative hanno ricevuto un contributo economico, a testimonianza del loro valore e potenziale sviluppo. Questa attenzione da parte delle istituzioni evidenzia l'importanza di promuovere progetti che contribuiscano alla crescita culturale e musicale del territorio.

Due proposte innovative che anche il ministero della Cultura ha valutato meritevoli di ricevere un contributo economico. Sono quelle presentate dal Coro Cai Bovisio Masciago, che ha partecipato al bando "Festival, Cori e Bande" per l'individuazione e la selezione di progetti, in ambito del canto popolare, da finanziare. Il coro di Bovisio è stato presentato dal Cnc, Centro nazionale di coralità, struttura operativa che raggruppa 70 cori Cai nazionali, a cui il gruppo di Bovisio aderisce fin dalla sua fondazione nel 2016. Grazie al Cnc, i cori Cai che hanno partecipato al bando si sono aggiudicati oltre 90mila euro da suddividere.

