Le sfide per la città l' eredità pesante | l' intervista a tutto campo al sindaco

Da pordenonetoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A otto mesi dall’insediamento, il sindaco Alessandro Basso si confronta sulle principali sfide di Pordenone. Nell’intervista, analizza i rapporti con le opposizioni, le criticità del settore sanitario locale e i progetti per il futuro, in vista dell’appuntamento del 2027. Un quadro chiaro e approfondito delle difficoltà e delle strategie di una città in evoluzione.

Il sindaco Alessandro Basso a otto mesi dal suo insediamento in Comune si confessa. I rapporti con Alessandro Ciriani, le spallate che arrivano dalle opposizioni, le preoccupazioni per la sanità cittadina che ogni giorno perde un pezzo e i lavori per l'appuntamento del 2027 quando Pordenone sarà. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

