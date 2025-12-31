Uno studio annuale evidenzia che le registe donne hanno diretto soltanto l'8% dei 100 film con i maggiori incassi del 2025. La ricerca analizza la rappresentanza femminile nel cinema di successo, sottolineando una diminuzione rispetto agli anni precedenti. Questi dati riflettono le sfide ancora presenti nel settore e l'importanza di promuovere una maggiore inclusione e parità di genere nel mondo della regia.

Uno studio annuale ha rivelato quante artiste sono state coinvolte dietro la macchina da presa negli ultimi mesi, registrando un calo significativo. Nella Top 100 dei film con i migliori incassi del 2025 negli Stati Uniti solo l'8,1%, è stato diretto da donne. A rivelarlo è stato un report dell'USC Annenberg Inclusion Initiative che ha analizzato i dati relativi agli ultimi 12 mesi, facendo emergere delle statistiche non particolarmente positive. Le donne coinvolte alla regia dei film nella Top 100 La statistica ha sottolineato che nella lista dei 111 registi che hanno realizzato i lungometraggi che hanno avuto successo ai box office, solo 9 sono donne: Nisha Ganatra (Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo), Emma Tammi (Five Nights at Freddy's 2), Domee . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le registe donne hanno diretto solo l'8% dei 100 film con i migliori incassi del 2025

