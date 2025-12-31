Le ragioni politiche dell’unità nazionale Il senso del discorso di Mattarella

Nel suo discorso di auguri, Sergio Mattarella sottolinea l’importanza di mantenere viva la consapevolezza delle ragioni politiche che hanno unito l’Italia. Anche nei momenti di confronto acceso, è fondamentale ricordare gli ideali e i valori che hanno sostenuto l’unità nazionale. Questo richiamo invita a un impegno condiviso per preservare coesione e solidarietà, valorizzando il senso di comunità e di responsabilità nel percorso democratico del Paese.

Borrell, 'ragioni politiche dietro le restrizioni a Kiev' - "Le obiezioni sull'uso delle armi fornite all'Ucraina sono per ragioni politiche, legittime, ma sono ragioni politiche: il diritto internazionale non impedisce di colpire obiettivi militari ... quotidiano.net

La Corte costituzionale ha chiarito i fatti. La scelta della Regione toscana di legiferare sul fine vita è legittima. Chi dal Governo puntava a fermarla per ragioni politiche o ideologiche ha ricevuto una risposta inequivocabile: il riconoscimento del percorso fatto d - facebook.com facebook

