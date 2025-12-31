Le previsioni meteo di oggi 31 dicembre ad Avellino

Le previsioni meteo di oggi, 31 dicembre, ad Avellino indicano una giornata soleggiata con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le condizioni atmosferiche sono stabili, offrendo un clima ideale per le attività all'aperto. La temperatura sarà moderata, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e piacevole per il capodanno.

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 748m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

