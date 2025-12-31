Le pressioni sessuali di Epstein nella villa di Trump Il caso dell’estetista 18enne a Mar-a-Lago e la lettera per Donald che lo cacciò

Il rapporto tra Jeffrey Epstein e Mar-a-Lago emerge da recenti ricostruzioni, che evidenziano visite frequenti dell’imprenditore nella residenza di Donald Trump. Tra le vicende emerse, si segnalano episodi di pressioni sessuali e il coinvolgimento di dipendenti, tra cui un caso di un’estetista minorenne. Inoltre, si parla di una lettera inviata a Trump, che avrebbe portato alla sua espulsione dalla proprietà.

Secondo quanto ricostruito dal Wall Street Journal, Jeffrey Epstein era solito frequentare Mar-a-Lago, dove arrivavano persino le dipendenti del centro benessere per fargli massaggi direttamente a casa sua in Florida. Il tutto andò avanti fino al 2003, quando una giovane estetista appena maggiorenne tornò dalla villa dell’ex finanziere e raccontò ai responsabili di aver subito pressioni sessuali. A quel punto uno dei manager scrisse un fax a Donald Trump segnalando l’accaduto e chiedendo di bloccare l’accesso a Epstein. All’epoca Trump apprezzò la lettera e diede via libera all’espulsione. I campanelli d’allarme nel club di Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Nel buio di Mar-a-Lago e del caso Epstein, Donald Trump sapeva delle ragazze? Tutte le mail riservate (e trapelate) Leggi anche: Jeffrey Epstein e la 14enne a Mar-a-Lago da Donald Trump: «È una bella ragazza, vero?» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le «pressioni sessuali» di Epstein nella villa di Trump. Il caso dell'estetista 18enne a Mar-a-Lago e la lettera per Donald che lo cacciò; Caso Epstein, Wsj: “Cacciato da Mar-a-Lago dopo le lamentele di una dipendete”; Marla Maples ha avvertito Trump che qualcosa non andava su Epstein: rapporto; Epstein allontanato da Mar-a-Lago dopo le segnalazioni di una dipendente. Le «pressioni sessuali» di Epstein nella villa di Trump. Il caso dell’estetista 18enne a Mar-a-Lago e la lettera per Donald che lo cacciò - Le visite del finanziere pedofilo nel club di Trump in Florida sono andate avanti fino al 2003. open.online

