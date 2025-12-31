Le nomine del vescovo Caritas il nuovo direttore è il diacono William Tafani

Il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ha annunciato le nomine di fine anno, coinvolgendo diversi ruoli all’interno della diocesi. Tra le novità, il diacono William Tafani assume la direzione della Caritas. Le nomine riguardano membri del Consiglio episcopale, del Consiglio presbiterale, direttori di uffici pastorali e i vicari zonali, confermando l’impegno della diocesi nel potenziare i servizi e le attività pastorali.

Nomine di fine anno per il vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo (nella foto). I nuovi incarichi riguardano il Consiglio episcopale, quello presbiterale, direttori di uffici pastorali e i vicari zonali. Nuovi incarichi anche alla Caritas diocesana. Direttore, al posto del diacono Ivan Bartoletti Stella, è il diacono William Tafani. Viene nominato anche un vicedirettore, Bruna Venturi. Nuovi direttori di uffici pastorali sono don Luca Baiardi, delegato episcopale per il diaconato permanente e la ministerialità laicale. Succede a don Pier Giulio Diaco. Don Stefano Pasolini subentra a don Giordano Amati quale responsabile dell'insegnamento della religione cattolica.

