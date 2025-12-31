Le mosse di Fioravanti | Dalla Carbon alla curva tanti progetti in ballo Così la città cresce

Nel 2025, il sindaco Marco Fioravanti ha guidato Ascoli attraverso un anno di interventi significativi e progetti strategici. Dalla riqualificazione della Carbon alla crescita della curva, il Comune ha lavorato per migliorare la città, portando avanti iniziative attese da tempo e avviando nuove opere per il futuro. Un bilancio di un anno caratterizzato da impegno e risultati concreti, che testimoniano la volontà di far crescere Ascoli con attenzione e sobrietà.

Fine anno, tempo di bilanci e di prospettive future. Anche per il primo cittadino Marco Fioravanti. Sindaco, che anno è stato il 2025 per Ascoli? "È stato un anno intenso e concreto, nel quale abbiamo portato a termine interventi attesi da tempo e avviato cantieri strategici per il futuro della città". Partiamo dalle opere concluse: quali ritiene più significative? "Senza dubbio la bonifica della vasca di prima pioggia dell’ex Carbon, ma anche le riqualificazioni della scuola Tofare-Montessori, di Piazza San Tommaso, del parco di via Vittorio Emanuele Orlando e il nuovo tratto del percorso ciclopedonale lungo il Castellano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le mosse di Fioravanti : "Dalla Carbon alla curva, tanti progetti in ballo. Così la città cresce" Leggi anche: Fiorentina, cresce la contestazione della Curva Fiesole. Città tappezzata di striscioni, tutti nel mirino Leggi anche: Inter Milan, due decisioni opposte sulle coreografie: dalla Curva Nord alla Curva Sud, la doppia anima del derby! Cosa aspettarsi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Le mosse di Fioravanti : Dalla Carbon alla curva, tanti progetti in ballo. Così la città cresce. Fioravanti: le mosse. Priorità alle scuole. Ma anche frazioni, centro ed ex Carbon - Il lavoro del sindaco riprende esattamente dove si era interrotto: si punta ad avere le strutture sportive pronte entro il 2025. ilrestodelcarlino.it Il futuro della città in tre mosse: "Piazza Arringo, curva Sud e il riscatto dei parcheggi" - La rigenerazione dell’area ex Carbon, il rifacimento della pavimentazione a piazza Arringo, la riacquisizione dei parcheggi dalla Saba, la costruzione della nuova curva Sud allo stadio Del Duca. ilrestodelcarlino.it Ascoli, la curva sud (demolita) continuerà a vivere nell'area ex Sgl Carbon: le macerie utilizzare per il risanamento - Così il sindaco Marco Fioravanti, al termine delle analisi effettuate sulle terre e sui materiali ... corriereadriatico.it Il confronto con il francese, la mediazione con Orban e il pressing della Lega. Le mosse della premier dentro al Consiglio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.