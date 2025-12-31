Le montagne di rifiuti abbandonati in giro per la città anche sulle strisce pedonali

A Monza, l’emergenza rifiuti persiste, con discariche di spazzatura abbandonate lungo le strade, anche sulle strisce pedonali. Nonostante i momenti di festa, la cattiva abitudine di lasciare l’immondizia in modo scorretto continua a rappresentare una problematica per la città. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e mantenere un ambiente pulito e decoroso per tutti.

Castano Primo, abbandonano in giro i rifiuti: cinque multati - Castani Primo (Milano) – Hanno scambiato le vie del paese per una discarica a cielo aperto, dove tutto è possibile: ma sono stati individuati e multati dagli agenti della Polizia locale. ilgiorno.it

Rifiuti abbandonati in strada: arriva il giro di vite - Dalla tangenziale Nord di Campobasso, aperta da poche settimane, fino a Vinchiaturo o Ripalimosani o Prato ... rainews.it

Le feste sono finite, ma l’immondizia resta In via Terranova Montagne di rifiuti giacciono da giorni ai bordi della strada, in balia di animali randagi e del vento che li trascina ovunque.dove sono finiti i servizi di pulizia - facebook.com facebook

