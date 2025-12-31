Le montagne di rifiuti abbandonati in giro per la città anche sulle strisce pedonali

A Monza, l’emergenza rifiuti persiste, con discariche di spazzatura abbandonate lungo le strade, anche sulle strisce pedonali. Nonostante i momenti di festa, la cattiva abitudine di lasciare l’immondizia in modo scorretto continua a rappresentare una problematica per la città. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e mantenere un ambiente pulito e decoroso per tutti.

Monza si risveglia ancora con l’emergenza rifiuti. La maleducazione di chi abbandona l’immondizia in strada, davanti alle palazzine, nei prati prosegue anche in questi giorni di festa. Un problema che, ormai annoso, anche in questi ultimi giorni del 2025 è finito sui social, scatenando la rabbia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

