Le montagne di rifiuti abbandonati in giro per la città anche sulle strisce pedonali
A Monza, l’emergenza rifiuti persiste, con discariche di spazzatura abbandonate lungo le strade, anche sulle strisce pedonali. Nonostante i momenti di festa, la cattiva abitudine di lasciare l’immondizia in modo scorretto continua a rappresentare una problematica per la città. È importante sensibilizzare sulla corretta gestione dei rifiuti e mantenere un ambiente pulito e decoroso per tutti.
Monza si risveglia ancora con l’emergenza rifiuti. La maleducazione di chi abbandona l’immondizia in strada, davanti alle palazzine, nei prati prosegue anche in questi giorni di festa. Un problema che, ormai annoso, anche in questi ultimi giorni del 2025 è finito sui social, scatenando la rabbia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Rifiuti fuori dal cassonetto. Ecco la stangata.
Castano Primo, abbandonano in giro i rifiuti: cinque multati - Castani Primo (Milano) – Hanno scambiato le vie del paese per una discarica a cielo aperto, dove tutto è possibile: ma sono stati individuati e multati dagli agenti della Polizia locale. ilgiorno.it
Rifiuti abbandonati in strada: arriva il giro di vite - Dalla tangenziale Nord di Campobasso, aperta da poche settimane, fino a Vinchiaturo o Ripalimosani o Prato ... rainews.it
Le feste sono finite, ma l’immondizia resta In via Terranova Montagne di rifiuti giacciono da giorni ai bordi della strada, in balia di animali randagi e del vento che li trascina ovunque.dove sono finiti i servizi di pulizia - facebook.com facebook
