Le luci del Garibaldi celebrano i tre anni del Garibaldi Milleventi, un centro culturale situato nel centro di Prato. Nato dalla passione di quattro fiorentini, Claudio Bertini, Massimo Gramigni, Samuele Gaggio e Angelica Lucibello, questo spazio ha saputo mantenere vivo il patrimonio storico, offrendo un luogo dedicato alla cultura e alla comunità. Una testimonianza di impegno e dedizione nel cuore della città.

Ha compiuto tre anni il Garibaldi Milleventi. Uno spazio di cultura in un palazzo storico nel cuore di Prato, che esiste e resiste grazie a quattro fiorentini: Claudio Bertini, Massimo Gramigni, Samuele Gaggio e Angelica Lucibello. Un’impresa iniziata nel 2017, con l’idea di salvare l’ex Excelsior, chiuso dal 2009, e trasformarlo in luogo di musica, spettacolo, cinema e mille altre cose. Il progetto ha attraversato e superato grandi difficoltà: l’accesso ai finanziamenti ministeriali, i tempi della burocrazia e quelli del covid, l’aumento dei costi di ristrutturazione. Se a tre anni dall’inaugurazione il Milleventi può guardare al futuro con nuovi progetti, molto lo si deve all’unica donna del gruppo, che con passione e competenza lo gestisce: Angelica Lucibello, classe 1984, laureata in musicologia, esperta organizzatrice di concerti ed eventi, dall’Arena di Verona, ai Jova Beach in Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le luci del Garibaldi. La scommessa vinta da Angelica & C.

