Le inquietanti profezie di Nikki per il 2026 | terremoti attentati e disastri in Italia secondo la sensitiva

Le previsioni di Nikki per il 2026 stanno attirando attenzione online, suscitando dibattito tra utenti e media. La sensitiva, nota per alcune sue predizioni del passato, ha condiviso nuovi scenari riguardanti possibili eventi come terremoti, attentati e disastri in Italia. In questo articolo, analizziamo le sue previsioni e il contesto in cui si inseriscono, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulle sue recenti dichiarazioni.

Le predizioni di Nikki che si sono avverate nel 2025. Le previsioni per il 2026 della sensitiva internazionale Nikki stanno facendo discutere il web e i social di mezzo mondo. Conosciuta per alcune previsioni ritenute "azzeccate" negli anni passati, la veggente torna ora a far parlare di sé per una serie di annunci che riguardano direttamente l'Italia e che dipingono uno scenario allarmante fatto di calamità naturali, attentati e gravi eventi sociali. Tra le predizioni che si sono avverate nel 2025 ci sono quelle relativi alla scomparsa di Papa Francesco, l'uragano Melissa, il terremoto a Napoli, l'eruzione dell'Etna, il terremoto in Giappone, il principe Andrea privato dei titoli, la morte di Giorgio Armani, Ozzy Osborne, Robert Redford e Jimmy Carter.

