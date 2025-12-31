Le inchieste di Tescaroli mettono in luce la complessità e la delicatezza del fenomeno criminale a Prato e nella sua provincia. Questi territori nascondono dinamiche che spesso non sono completamente conosciute o comprese, evidenziando l’importanza di approfondire le cause e le implicazioni di una situazione che richiede attenzione e analisi accurata.

Prato e la sua provincia sono caratterizzate da una complessità e da una pericolosità criminale che non sono del tutto note e non adeguatamente comprese. Complessità e pericolosità acuite nell’ultimo anno e che richiederebbero organici ben più consistenti di quelli esistenti. Scriveva così il procuratore Luca Tescaroli nell’ottobre del 2024 in una lunga relazione indirizzata ai ministeri dell’Interno e della Giustizia in risposta all’interrogazione parlamentare presentata da Chiara La Porta che era allora deputata di FdI. Chiedeva, nella stessa relazione, di istituire una sede della Dda (direzione distrettuale antimafia) alla procura di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le inchieste di Tescaroli scuotono tutti

Leggi anche: Garlasco, il caso Venditti e il “sistema Pavia”: ombre e silenzi scuotono le inchieste

Leggi anche: Inchieste immobiliari: tutti i ricavi, utili e nomi degli affari contestati dalla procura di Milano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le inchieste di Tescaroli scuotono tutti.

Le inchieste di Tescaroli scuotono tutti - Prato e la sua provincia sono caratterizzate da una complessità e da una pericolosità criminale che non sono del tutto note e non adeguatamente comprese. lanazione.it