Le grandi personalità che ci hanno lasciato nel 2025 un lungo elenco di addii

Il 2025 ha visto l’addio a molte figure di rilievo nel panorama culturale, lasciando un vuoto significativo. Questo anno si distingue per la perdita di personalità importanti, che hanno contribuito a plasmare la storia e la memoria collettiva. Un elenco di scomparse che invita a riflettere sull’eredità lasciata da questi protagonisti e sull’importanza di preservarne il ricordo.

Il 2025 sarà ricordato come un anno particolarmente duro per il mondo della cultura, segnato da una lunga sequenza di scomparse illustri. Fin dai primi mesi si sono spenti artisti e protagonisti che avevano attraversato più generazioni, contribuendo in modo decisivo all'evoluzione della musica, del cinema, della fotografia, dell' arte, dell' architettura e della moda. Gli addii a David Lynch e Oliviero Toscani nel mese di gennaio hanno aperto un anno che, con il passare dei mesi, ha visto allungarsi l'elenco delle perdite. Nomi come Ornella Vanoni, Robert Redford e Giorgio Armani hanno composto un mosaico doloroso, culminato simbolicamente con la scomparsa di Brigitte Bardot il 28 dicembre, icona assoluta del Novecento.

