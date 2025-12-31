Le bufale sugli ingredienti del vaccino antinfluenzale

Le bufale sugli ingredienti del vaccino antinfluenzale spesso circolano attraverso narrazioni no vax e teorie complottiste. Queste storie tendono a enfatizzare sostanze con nomi difficili da comprendere, creando allarmismo ingiustificato. È importante distinguere tra informazioni affidabili e disinformazione, per garantire una corretta comprensione dei vaccini e della loro sicurezza.

Nelle narrazioni No vax – come nella miglior "tradizione" complottista – non possono mancare le liste di sostanze dai "nomi strani", quindi da considerarsi "pericolose". In questo caso torniamo a trattare le condivisioni su Meta riguardanti veri o presunti «ingredienti dei vaccini». Al solito alcuni sono reali ma sicuri, del tutto fraintesi o non più presenti. In generale mancano proprio le fonti a supporto, che dovrebbero determinare la pericolosità dei vaccini in ragione di tali sostanze. Per chi ha fretta:. Le liste di veri o presunti ingredienti dei vaccini circolano da anni in Rete senza produrre alcuna "rivelazione".

