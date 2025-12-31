Le 7 tendenze del 2026 | come nasce un trend e perché nel nuovo anno ci vestiremo con tute e jeans a zampa

Scopri le sette tendenze principali del 2026, analizzando come si formano i trend e le influenze che li determinano. Dal ritorno delle tute e dei jeans a zampa agli stili ispirati al country chic, agli outfit da intellettuale e romantic dark: un quadro chiaro delle mode che caratterizzeranno il prossimo anno, offrendo spunti per una moda consapevole e attuale.

Lo stile country chic e gli abiti folk, le tute gym in acetato e i pantaloni a zampa anni '70, gli outfit da intellettuale e quelli romantic dark, ecco cosa indosseremo nel 2026 e i trend che spopoleranno nell'anno nuovo. 7 scarpe di tendenza dell'autunno inverno 2025 2026 che ameremo; Dal "narrative travel" al "wellness reset", i trend del turismo internazionale per il 2026; Perché il cappello è l'accessorio chiave dell'Inverno 2026 (e come indossarlo come moda comanda); Le torpedo sneakers dettano tendenza anche nel 2026. Le 7 tendenze beauty sposa del 2026, per cominciare a sognare (e progettare) il tuo matrimonio - up freschi che prediligono i toni pesca e corallo o, al contrario, nuance dark che rompono le regole. Rompi gli schemi, scegli te. Non serve seguire regole, tendenze o canoni che non ti rappresentano. Il vero stile nasce quando indossi ciò che ti fa sentire tu: libera, autentica, sicura. Un gioiello può diventare quell'attimo di verità, quel dettaglio che ti permett

