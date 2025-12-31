Lazio-Torino asse caldo a centrocampo | idea Ilic Belahyane possibile contropartita

Lazio e Torino hanno avviato i primi contatti per un possibile scambio a gennaio, concentrandosi soprattutto a centrocampo. L’ipotesi include Ilic e Belahyane come possibili contropartite, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra esigenze tecniche e aspetti finanziari. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe delineare un cambiamento nelle strategie di entrambe le squadre nel prossimo mercato.

L’asse tra Lazio e Torino si accende in vista del mercato di gennaio. I primi contatti sono stati avviati e sul tavolo c’è un’ipotesi di scambio che potrebbe soddisfare entrambe le parti, soprattutto sul piano dell’equilibrio economico e delle esigenze tecniche. Secondo quanto filtra, l’operazione ruota attorno a Ivan Ilic, centrocampista serbo classe 2001, profilo già conosciuto in Serie A e seguito con attenzione dallo staff biancoceleste. Un nome che Maurizio Sarri considera funzionale al proprio sistema, per caratteristiche e margini di crescita. Ilic, un profilo che convince Sarri. Cresciuto tra Manchester City e Stella Rossa, esploso poi con l’ Hellas Verona, Ilic rappresenta un centrocampista moderno, capace di abbinare fisicità e qualità nel palleggio. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Lazio-Torino, asse caldo a centrocampo: idea Ilic, Belahyane possibile contropartita Leggi anche: Ilic Lazio, Sarri continua a seguire da vicino il centrocampista del Torino. Possibile scambio per sbloccare l’affare Leggi anche: Torino-Milan, chi al posto di Fofana titolare? Possibile ‘sorpresa’ a centrocampo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Asse Torino-Lazio: contatti in corso per lo scambio Ilic-Belhayane; Juventus-Lazio, asse caldo: oltre a Mandas, anche Miretti finisce nelle trattative; Calciomercato Lazio, Fabiani punta una vecchia conoscenza della Serie A per rinforzare la difesa; Sassuolo, Muharemovic in bilico: Inter e Bournemouth alla finestra. Juventus-Lazio, asse caldo: oltre a Mandas, anche Miretti finisce nelle trattative - Nel corso dell’ultima puntata di Juventibus, trasmissione Twitch seguita dall’universo bianconero, il giornalista Dario Pellegrini ha lanciato un’indiscrezione di calciomercato destinata a far ... it.blastingnews.com

Asse caldo Torino-Lazio. Pronto lo scambio di prestiti: Ilic va nella Capitale, Noslin in granata - La liberazione dal vincolo imposto sul mercato arriverà soltanto il 2 gennaio, quando si aprirà la sessione invernale e Sarri potrà finalmente intravedere un margine di manovra. tuttomercatoweb.com

Asse caldo Lazio-Atalanta: ai biancocelesti piace Maldini e non solo, la Dea punta Castellanos - La Lazio pianifica il futuro con lo sguardo rivolto alla sessione invernale di mercato e a Formello il messaggio che filtra è piuttosto chiaro:. tuttomercatoweb.com

ESCLUSIVA | Ilic–Belahyane: lavori in corso tra Torino e Lazio Fonte: alfredopedulla.com Ivan Ilic torna nei radar della Lazio. Un nome che piace a Sarri da oltre tre anni e mezzo: già tra primavera ed estate 2022 il tecnico lo aveva indicato come rinforzo ide - facebook.com facebook

Conferme sull'anticipazione di @AlfredoPedulla sui colloqui tra @TorinoFC_1906 e @OfficialSSLazio per lo scambio di prestiti #Ilic- #Belahyane: dialoghi in corso tra i club. @Toro_Zone #Torino #TorinoFc #calciomercato #transfers x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.