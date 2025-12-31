Lazio rivoluzione sui bus | arrivano i defibrillatori I mezzi Cotral diventano presìdi di primo soccorso

In Lazio, il trasporto pubblico si rinnova con l’introduzione dei defibrillatori sui bus Cotral. Questa misura, prevista da un emendamento regionale, mira a migliorare la sicurezza sanitaria sui mezzi pubblici, trasformandoli in presidi di primo soccorso. L’iniziativa sottolinea l’impegno della regione nel garantire interventi tempestivi e efficaci in caso di emergenze.

Il trasporto pubblico laziale cambia volto e punta tutto sulla sicurezza sanitaria. Grazie a un nuovo emendamento regionale, autobus e mezzi pubblici saranno progressivamente trasformati in veri e propri presìdi mobili di primo intervento. L'iniziativa, nata da una proposta dell'UGL Lazio in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

