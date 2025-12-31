Lazio Castellanos più vicino che mai all’uscita | Sarri vuole un attaccante stile Mertens | i nomi

Il calciomercato della Lazio si infiamma: Castellanos potrebbe presto lasciare la squadra, con Sarri che cerca un attaccante in stile Mertens. Nelle ultime ore, sono circolati diversi nomi e indiscrezioni, alimentando l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. La situazione è in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane, mentre il club lavora per definire la strategia più adatta alle esigenze della rosa.

Il mercato di gennaio della SS Lazio rischia di essere guidato più dalle intenzioni che dalle mosse concrete. La strategia è chiara e arriva direttamente dal presidente Claudio Lotito: prima vendere, poi eventualmente reinvestire. Per ora, questo approccio punta verso una finestra vicina al pareggio, a meno che non arrivino offerte definitive. Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto della situazione. Ci sono due principali candidati a lasciare.

