Lazio a ‘caccia’ ma irrompe anche la Juve | scatta il duello

La Lazio si prepara al prossimo mercato con l’obiettivo di rinforzare alcuni ruoli chiave, in particolare a centrocampo, dove Sarri attende nuovi innesti. Nel frattempo, la Juventus si inserisce nelle trattative, suscitando un duello di mercato. La società biancoceleste monitora attentamente le opportunità, mantenendo alta l’attenzione sulle possibili opportunità per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Sarri attende i rinforzi, gli occhi soprattutto a centrocampo con un vecchio obiettivo che però piace anche ai bianconeri La Lazio si prepara a un mercato che dovrà necessariamente portare a Sarri dei rinforzi importanti in alcuni ruoli precisi. La mezzala resta la priorità, un centrocampista con spiccate doti offensive, in grado di inserirsi, di portare qualità in mezzo al campo e ovviamente gol. I biancocelesti, infatti, hanno enorme difficoltà a trovare la via della rete per colpa di un attacco sterile. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Di nomi ne circolano tanti, il primo resta Lazar Samardzic dell’Atalanta su cui ha messo gli occhi anche la Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

