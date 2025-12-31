L' avvocato di Signorini | Medugno abituato a proporsi in ogni forma pur di avere successo Alfonso è sereno e fiducioso
L'avvocato di Signorini, Daniela Missaglia, ha commentato le recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini riguardo alle accuse di Medugno. Secondo l'avvocato, Medugno sarebbe abituato a cercare visibilità a ogni costo, mentre Signorini si mostra sereno e fiducioso. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nella trasmissione Falsissimo, i legali di Signorini stanno seguendo una strategia legale accurata, affidandosi a professionisti esperti nel settore.
Dopo le scottanti rivelazioni (tutte da confermare) emerse nella trasmissione web Falsissimo di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini ha definito la propria strategia legale affidandosi a due avvocati piuttosto noti: Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Quest'ultimo ha rilasciato oggi 31 dicembre. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: L’avvocato di Signorini: “Dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo. Come sta Alfonso? Sereno e fiducioso”
Leggi anche: Il legale di Signorini contro Medugno: “Dimostreremo che è abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in Tv”
L'avvocato di Signorini: «Ricostruzione balorda, dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma per andare in tv»; Alfonso Signorini, l'avvocato: Rammaricato per il fango che sta arrivando, ma l'unico indagato al momento è Corona; Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dai pm di Milano. Ieri si era autosospeso da Mediaset; Caso Corona-Signorini, l'avvocato del conduttore: È dispiaciuto per la montagna di fango, ma ristabilirà la verità dei fatti. Emergeranno elementi nuovi e sorprendenti».
L’avvocato di Signorini: “Dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo. Come sta Alfonso? Sereno e fiducioso” - La difesa di Signorini punta a dimostrare l'inattendibilità delle accuse: "Il querelante scriveva 'mi manchi' quando Alfonso non lo chiamava" ... ilfattoquotidiano.it
Il legale di Signorini contro Medugno: “Dimostreremo che è abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in Tv” - L'avvocato di Alfonso Signorini interviene dopo l'iscrizione del conduttore nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione ai danni di ... fanpage.it
L'avvocato di Signorini: «Ricostruzione balorda, dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma per andare in tv» - Domenico Aiello, legale del conduttore: «Quando Signorini per 3 o 4 mesi non lo chiamava, il querelante si faceva avanti scrivendo “mi manchi”» ... msn.com
“Dimostreremo che si proponeva in ogni forma pur di ottenere il successo, l’ha fatto in passato anche fuori dai contesti Mediaset”. L’avvocato di Alfonso Signorini interviene dopo l’iscrizione del conduttore nel registro degli indagati per violenza sessuale ed est - facebook.com facebook
L’avvocato di Signorini respinge le accuse: «Medugno cercava solo visibilità, dimostreremo la verità» #violenzasessuale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.