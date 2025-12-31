L' avvocato di Signorini | Medugno abituato a proporsi in ogni forma pur di avere successo Alfonso è sereno e fiducioso

L'avvocato di Signorini, Daniela Missaglia, ha commentato le recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini riguardo alle accuse di Medugno. Secondo l'avvocato, Medugno sarebbe abituato a cercare visibilità a ogni costo, mentre Signorini si mostra sereno e fiducioso. Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona nella trasmissione Falsissimo, i legali di Signorini stanno seguendo una strategia legale accurata, affidandosi a professionisti esperti nel settore.

