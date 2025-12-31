L’avvocato di Signorini | Dimostreremo che Medugno è abituato a proporsi in ogni forma pur di ottenere il successo Come sta Alfonso? Sereno e fiducioso
L'avvocato di Signorini afferma che Medugno si propone in ogni modo per ottenere successo, mentre l'attenzione si concentra sulla salute di Alfonso Signorini, che si mostra sereno e fiducioso. Dopo l'autosospensione da Mediaset e l'iscrizione nel registro degli indagati per estorsione e violenza sessuale, la vicenda si sviluppa tra aspetti legali e di benessere personale, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.
Prima l’autosospensione da Mediaset, poi la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati per estorsione e violenza sessuale. Il 2025 si chiude nel peggiore dei modi per Alfonso Signorini, al centro di una bufera mediatica senza precedenti dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sull’esistenza di un presunto “sistema Signorini” che prevedeva, secondo la sintesi del Corriere della Sera, “che per entrare come concorrente o aspirante tale nella trasmissione, i candidati dovevano sottostare alle avances se non addirittura agli abusi del conduttore” del Grande Fratello Vip. Mentre emergono l e prime indiscrezioni sulla querela presentata da Antonio Medugno, il modello e tiktoker napoletano che ha denunciato di essere stato vittima di abusi e pressioni da parte di Signorini, gli occhi degli addetti ai lavori questa mattina erano puntati sull’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
