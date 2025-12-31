Lavoro occasionale da gennaio il nuovo portale INPS per prestatori e intermediari Le novità

A partire da gennaio 2026, sarà attivo il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale, come comunicato dall’INPS nel messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025. La piattaforma sarà dedicata a prestatori e intermediari, offrendo nuove funzionalità e modalità di gestione delle attività occasionali. Questa novità mira a semplificare le procedure e migliorare l’efficienza dei servizi offerti dall’ente.

L’INPS ha annunciato, con il messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, che da gennaio 2026 sarà operativo il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale. Il sito completamente rinnovato semplificherà la gestione delle attività svolte tramite Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale, offrendo strumenti dedicati sia ai prestatori che agli intermediari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Inps, da gennaio sarà operativo il nuovo portale lavoro occasionale: ecco come funziona Leggi anche: Inps, arriva il nuovo portale unico per la famiglia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Da gennaio attivo il nuovo portale Inps per le prestazioni di lavoro occasionale; Inps, da gennaio operativo un nuovo portale per chi presta lavoro occasionale: come funziona; Lavoro occasionale, Inps: da gennaio sarà operativo il nuovo portale; Prestazioni di lavoro occasionale: nuovo Portale Libretto Famiglia. Lavoro occasionale, da gennaio 2026 arriva il nuovo portale Inps - Rinnovate le sezioni per i prestatori e utilizzatori del libretto famiglia. italiaoggi.it

