Lavoro i dati di fine anno dell’Anmil | aumentano morti e infortuni

Secondo i dati di fine anno dell’Anmil, nel 2025 si registra un aumento di infortuni e decessi sul lavoro, confermando un trend preoccupante. Con una media di tre lavoratori deceduti ogni giorno, il settore continua a richiedere interventi più efficaci. Le statistiche evidenziano la necessità di un’attenzione costante e di strategie concrete per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire ulteriori tragedie.

“Se il 2024 è stato l’anno delle stragi, il 2025 può essere definito l’anno delle occasioni perse. Nel perdurare di un trend drammatico e ormai consolidato, che conta in media 3 lavoratori morti accertati al giorno, il 2025 ha mancato l’opportunità di intervenire in modo incisivo sul sistema vigente, sia nei contenuti del già noto e ormai in vigore Decreto Sicurezza sul lavoro, sia nella recente Legge di Bilancio”. Lo afferma il presidente nazionale Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), Antonio Di Bella. Secondo gli ultimi numeri disponibili, nel periodo gennaio-ottobre 2025 sono stati denunciati 497. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

