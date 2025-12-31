Brenda Barnini, recentemente nominata presidente della Seconda commissione regionale “Sviluppo economico e rurale”, si impegna a promuovere un piano strategico per migliorare lavoro e infrastrutture. Con un’esperienza consolidata come ex sindaca di Empoli, Barnini si sta già attivando per affrontare le sfide del territorio, sottolineando l’importanza di interventi concreti e pianificati per lo sviluppo sostenibile della regione.

Presidente della Seconda commissione regionale “Sviluppo economico e rurale”. La nomina ufficiale per Brenda Barnini è arrivata una manciata di giorni fa, ma l’ex sindaca di Empoli si è già rimboccata le maniche. Prime impressioni? "Non celebro il ruolo, sento semmai la responsabilità di fare e di fare bene. Cercherò di dare un contributo efficace provenendo da un territorio che non vive di rendita ma di lavoro.". Quali priorità ha individuato? "Le preoccupazioni maggiori sono legate al settore moda. La Regione Toscana, entro sei mesi, dovrà elaborare una strategia per il Programma regionale di sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavoro e infrastrutture. Gli impegni di Barnini : "Urge un piano strategico"

Leggi anche: Valter Mainetti su Pnnr e Piano Mattei: “Strategico partenariato per sviluppo infrastrutture”

Leggi anche: Valter Mainetti su Pnrr e Piano Mattei: "Strategico partenariato per sviluppo infrastrutture"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lavoro e infrastrutture. Gli impegni di Barnini : Urge un piano strategico.

Lavoro e infrastrutture. Gli impegni di Barnini : "Urge un piano strategico" - L’ex sindaca è stata nominata presidente della commissione “Sviluppo“ "La crisi della moda è allarmante. msn.com