Lavori all’ex bocciodromo In Consiglio ok alla variante

Il Consiglio comunale di Porto Recanati ha approvato lunedì la variante del piano regolatore relativa all’ex bocciodromo di via Roma. La proposta tecnica approvata prevede interventi di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo e la fruibilità dello spazio. La decisione rappresenta un passo importante per lo sviluppo urbanistico della zona, nel rispetto del territorio e delle esigenze della comunità locale.

Il Consiglio comunale di lunedì ha approvato la proposta tecnica alla variante del piano regolatore per la riqualificazione dell'ex bocciodromo di via Roma, a Porto Recanati. A darne notizia è l'amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini che entra nei dettagli dell'operazione di restyling prevista nell'area, da tempo in stato di abbandono. "La variante è finalizzata al recupero di uno spazio urbano ormai degradato, mantenendo invariata la volumetria complessiva – spiega la giunta portorecanatese –. In particolare, viene confermata la quota di volumetria a destinazione commerciale, pari al 34% del totale, mentre il restante 66% sarà destinato a funzioni turistico-ricettive.

