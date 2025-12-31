L’Avana accusa Washington | pressione militare e guerra energetica nei Caraibi

L’Avana ha accusato Washington di esercitare pressione militare e condurre una guerra energetica nei Caraibi, segnando un ulteriore passo nel deterioramento delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti. La denuncia evidenzia le tensioni crescenti nella regione e il continuo confronto tra le due nazioni, in un contesto di complessità geopolitica e interessi strategici che coinvolgono l’intera area caraibica.

La denuncia proveniente da L'Avana segna un ulteriore irrigidimento del confronto con gli Stati Uniti. Secondo il ministro degli Esteri Bruno Rodríguez Parrilla, Washington starebbe portando avanti una strategia deliberata di cambio di regime rivolta sia a Cuba sia al Venezuela. Il rafforzamento delle operazioni militari statunitensi nei Caraibi e il blocco della cosiddetta flotta fantasma di petroliere venezuelane sarebbero, nella lettura cubana, gli strumenti centrali di questa offensiva. La logica della "massima pressione". Per le autorità cubane, le iniziative americane non possono essere ricondotte a semplici misure di sicurezza marittima.

