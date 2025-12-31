L’autopsia su mamma e figlia morte a Campobasso | cosa sappiamo Il padre uscito dalla Rianimazione

L'autopsia su mamma e figlia decedute a Campobasso non ha fornito elementi immediati di chiarezza, come confermato dal procuratore Nicola D'Angelo. L'indagine prosegue per chiarire le cause di quanto accaduto. Il padre, invece, è uscito dalla Rianimazione, consentendo di continuare le verifiche e approfondimenti necessari per ricostruire la vicenda.

Campobasso, 31 dicembre 2025 - ''Dall'autopsia non sono emersi elementi conoscitivi immediati''. Così il procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola D'Angelo, al termine dell'accertamento irripetibile. Una frase che sembra escludere l'ipotesi di avvelenamento da parte di terze persone. Si tratta, invece, come ipotizzato dai primi momenti, di ingestione di tossine alimentari. Potrebbe essere accaduto la sera del 23 dicembre, quando a cena non c'era la figlia maggiore, quella che non è mai stata male. Quella sera mangiarono in tre: padre, madre e figlia minore. Avrebbero mangiato anche funghi e forse proprio i funghi sono i responsabili dell'avvelenamento mortale.

