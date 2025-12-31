L’autoinfermieristica si ferma Chiassai | Decisione inspiegabile

Con l'inizio del nuovo anno, l’autoinfermieristica in Valdarno viene sospesa, provocando preoccupazione tra le istituzioni locali. La sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha definito questa decisione della Asl Toscana Sud Est “inspiegabile”, sottolineando come possa indebolire i servizi di emergenza e urgenza nella zona. La scelta solleva interrogativi sull’impatto per la qualità dell’assistenza sanitaria locale e sulla gestione del territorio.

"Con il nuovo anno si ferma l’autoinfermieristica in Valdarno". La denuncia arriva dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini (nella foto) che definisce la scelta della Asl Toscana Sud Est "inspiegabile perché indebolisce l’emergenza urgenza". Introdotto in via sperimentale nel biennio 2024-2025 per sopperire alla carenza di medici dell’emergenza territoriale, il servizio prevedeva l’impiego di infermieri specializzati su mezzi dedicati a supporto del 118 e, sottolinea la prima cittadina, "la sperimentazione aveva dimostrato risultati e performance eccellenti, dando risposte concrete alla popolazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’autoinfermieristica si ferma. Chiassai: "Decisione inspiegabile" Leggi anche: Via l’autoinfermieristica in Valdarno. Chiassai: “Scelta inspiegabile” Leggi anche: Stop all’autoinfermieristica in Valdarno. Il Sindaco: “Scelta inspiegabile che indebolisce l’emergenza-urgenza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L’autoinfermieristica si ferma. Chiassai: "Decisione inspiegabile" - La denuncia arriva dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini (nella foto) che definisce la scelta della Asl Toscana Sud Est "in ... lanazione.it

Prato: non si ferma all’alt e contromano provoca tamponamento. Denunciato 26enne https://www.firenzepost.it/2025/12/29/prato-non-si-ferma-allalt-e-contromano-provoca-tamponamento-denunciato-26enne/ Cronaca, Il blog di Gilda Giusti, 26enne denunciat - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.