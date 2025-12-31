L' auto si ribalta in curva sulle rocce morta Anna Rosa Pedrotti | lì vicino morì il figlio in un incidente analogo

Anna Rosa Pedrotti, 86 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Sanzeno, lungo la strada provinciale 24. L’auto si è ribaltata in curva su un'area rocciosa, ricordando un tragico episodio analogo che coinvolse suo figlio in passato. La vicenda ha suscitato cordoglio nella comunità della Val di Non, dove la donna era molto conosciuta.

Si chiamava Anna Rosa Pedrotti, aveva 86 anni ed era molto conosciuta in Val di Non la donna morta nel grave incidente stradale avvenuto martedì 30 dicembre, a Sanzeno lungo la strada provinciale 24. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana avrebbe perso il controllo dell'auto in curva: il.

