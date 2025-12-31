L' auto si ribalta in curva sulle rocce morta Anna Rosa Pedrotti | lì vicino il figlio morì in un incidente analogo

Anna Rosa Pedrotti, 86 anni, è deceduta in un incidente avvenuto a Sanzeno, lungo la strada provinciale 24, martedì 30 dicembre. La vettura si è ribaltata in curva sulle rocce. Nei pressi del luogo dell’incidente, tra l’altro, era deceduto in modo analogo anche il suo figlio in passato. La notizia ha suscitato dolore e attenzione nella comunità della Val di Non.

Si chiamava Anna Rosa Pedrotti, aveva 86 anni ed era molto conosciuta in Val di Non la donna morta nel grave incidente stradale avvenuto martedì 30 dicembre, a Sanzeno lungo la strada provinciale 24. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana avrebbe perso il controllo dell'auto in curva.

