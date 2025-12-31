L’augurio per i sovraindebitati | trovare la forza di decidere

L’augurio per chi si trova in sovraindebitamento è di trovare la forza e la lucidità per affrontare la situazione. Con l’arrivo del nuovo anno, è importante considerare soluzioni e percorsi che possano portare a una condizione di maggiore stabilità finanziaria. Solo attraverso decisioni consapevoli e un impegno costante si può superare questa fase, guardando con fiducia al futuro.

Pillitteri Il 2025 è agli sgoccioli. Vale la pena di occuparsi di una questione di natura generale formulando l'auspicio che, col nuovo anno, chi si trova in una condizione di sovraindebitamento riesca a superarla. Mi riferisco al blocco psicologico che colpisce pressochè tutti i sovraindebitati rispetto al decidersi ad affrontare la situazione. Purtroppo lo stato d'angoscia che produce il sentirsi senza vie di uscita comporta, a sua volta, una sorta di paralisi decisionale. Il "prendere tempo" diviene un rifugio anche in chiave di rimozione del problema. Ma non c'è atteggiamento più sbagliato e, soprattutto, deleterio.

