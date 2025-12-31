L’augurio di monsignor Mario Delpini dall’Africa per l’anno nuovo | Facciamo l’elogio di quelli che si fanno avanti

A poche ore dall'inizio del nuovo anno, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha condiviso un messaggio di augurio dall’Africa. Nel video pubblicato sui social della diocesi, invita a riconoscere e apprezzare chi si impegna e si fa avanti, come gesto di speranza e solidarietà per l’anno che inizia. Un messaggio semplice e riflessivo, rivolto a tutta la comunità cristiana.

