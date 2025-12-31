L’augurio di monsignor Mario Delpini dall’Africa per l’anno nuovo | Facciamo l’elogio di quelli che si fanno avanti
A poche ore dall'inizio del nuovo anno, monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha condiviso un messaggio di augurio dall’Africa. Nel video pubblicato sui social della diocesi, invita a riconoscere e apprezzare chi si impegna e si fa avanti, come gesto di speranza e solidarietà per l’anno che inizia. Un messaggio semplice e riflessivo, rivolto a tutta la comunità cristiana.
A poche ore dalla scoccare della mezzanotte e dall’inizio del nuovo anno, monignor Mario Delpini, arcivescovo della Diocesi di Milano, ha voluto mandare un messaggio di augurio a tutti i fedeli, attraverso un video pubblicato sui canali social della chiesa ambrosiana. Dopo l’omelia della Santa Messa di Natale con la sferzata “contro l’insopportabile male della banalità”, seguita dalla visita ai detenuti del carcere di Bollate e dalla partenza per la missione in Zambia, dove si fermerà fino al 5 gennaio, Delpini ora richiama i milanesi (e non solo) al coraggio e all’impegno di mettersi al servizio degli altri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
